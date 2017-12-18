Точный бросок Михайлюка помог БК "Канзас" одержать победу

Решающие 3 очка за 21 секунду до финальной сирены забросил именно черкасский баскетболист и склонил чашу весов в пользу “Канзаса”.

Всего за 36 минут в игре украинец набрал 14 очков, 3 подбора, 3 передачи.

“Я очень благодарен за доверие тренера. Меня поддерживали партнеры и советовали продолжать атаковать кольцо даже тогда, когда у меня не очень это получалось. Я молился, чтобы последний бросок был точным. Считаю, что мне очень помогли доверие тренера и партнеров”, — резюмировал свой успех Михайлюк.

Как сообщал УНН, Михайлюку удалось установить уникальный рекорд в заокеанской карьере.