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Точный бросок Михайлюка помог БК "Канзас" одержать победу

Точный бросок Михайлюка помог БК "Канзас" одержать победу

Киев  •  УНН

 • 11445 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. “Канзас” украинского атакующего защитника Святослава Михайлюка вырвал тяжелую победу в матче NCAA против “Небраски”, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Решающие 3 очка за 21 секунду до финальной сирены забросил именно черкасский баскетболист и склонил чашу весов в пользу “Канзаса”.

Всего за 36 минут в игре украинец набрал 14 очков, 3 подбора, 3 передачи.

“Я очень благодарен за доверие тренера. Меня поддерживали партнеры и советовали продолжать атаковать кольцо даже тогда, когда у меня не очень это получалось. Я молился, чтобы последний бросок был точным. Считаю, что мне очень помогли доверие тренера и партнеров”, — резюмировал свой успех Михайлюк.

Как сообщал УНН, Михайлюку удалось установить уникальный рекорд в заокеанской карьере.

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