Влітку закриють рух на шляхопроводі біля станції метро “Нивки”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. З 1 червня до 1 вересня 2017 року через реконструкцію транспортного вузла на перетині просп. Перемоги та вул. Данила Щербаківського буде закрито рух на шляхопроводі біля станції метро “Нивки”. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"З 1 червня до 1 вересня 2017 року в зв’язку з реконструкцією транспортного вузла на перетині просп. Перемоги та вул. Данила Щербаківського буде закрито рух на шляхопроводі біля станції метро “Нивки”. Рух транспорту здійснюватиметься вздовж шляхопроводу і на в’їзд до міста, і на виїзд із міста", - йдеться у повідомленні.
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