Летом закроют движение на путепроводе возле станции метро "Нивки"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. С 1 июня по 1 сентября 2017 года из-за реконструкции транспортного узла на пересечении просп. Победы и ул. Данила Щербаковского будет закрыто движение на путепроводе возле станции метро "Нивки". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"С 1 июня по 1 сентября 2017 года в связи с реконструкцией транспортного узла на пересечении пр. Победы и ул. Данилы Щербаковского будет закрыто движение на путепроводе возле станции метро "Нивки". Движение транспорта будет осуществляться вдоль путепровода и на въезд в города, и на выезд из города", - говорится в сообщении.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к трудностям движения, связанным с ремонтом.
Как сообщал УНН 30 мая, в Киеве без горячей воды остались два района и два жилых массива.