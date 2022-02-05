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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 64954 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Влетів у рекламний щит: у результаті ДТП на Донеччині постраждало 5 людей, один чоловік помер у лікарні

Влетів у рекламний щит: у результаті ДТП на Донеччині постраждало 5 людей, один чоловік помер у лікарні

Київ • УНН

 • 17388 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Краматорську 20-річний водій не впорався із керуванням і скоїв наїзд на опору рекламного щита. У результаті ДТП водія та чотирьої пасажирів госпіталізували. Пізніше у лікарні помер один з пасажирів, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Донецькій області.

Деталі

Приблизно о 02:20 на вул. Гампера в Краматорську 20-річний водій автомобіля «Toyota Corolla» на заокругленні дороги не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на опору рекламного щита.

Внаслідок ДТП п’ятеро осіб, водій і пасажири віком 18-33 роки, отримали численні травми та були госпіталізовані. Сьогодні в лікарні один з пасажирів, 22-річний краматорчанин, помер.

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