Влетел в рекламный щит: в результате ДТП в Донецкой области пострадали 5 человек, один мужчина скончался в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Краматорске 20-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на опору рекламного щита. В результате ДТП водителя и четверых пассажиров госпитализировали. Позже в больнице скончался один из пассажиров, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Донецкой области.
Детали
Примерно в 02:20 на вул. Гампера в Краматорске 20-летний водитель автомобиля "Toyota Corolla" на закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору рекламного щита.
В результате ДТП пять человек, водитель и пассажиры в возрасте 18-33 года, получили многочисленные травмы и были госпитализированы. Сегодня в больнице один из пассажиров, 22-летний краматорчанин, умер.
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