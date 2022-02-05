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15 марта, 19:03 • 106110 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141840 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Влетел в рекламный щит: в результате ДТП в Донецкой области пострадали 5 человек, один мужчина скончался в больнице

Влетел в рекламный щит: в результате ДТП в Донецкой области пострадали 5 человек, один мужчина скончался в больнице

Киев • УНН

 • 17388 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Краматорске 20-летний водитель не справился с управлением и совершил наезд на опору рекламного щита. В результате ДТП водителя и четверых пассажиров госпитализировали. Позже в больнице скончался один из пассажиров, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Донецкой области.

Детали

Примерно в 02:20 на вул. Гампера в Краматорске 20-летний водитель автомобиля "Toyota Corolla" на закруглении дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору рекламного щита.

В результате ДТП пять человек, водитель и пассажиры в возрасте 18-33 года, получили многочисленные травмы и были госпитализированы. Сегодня в больнице один из пассажиров, 22-летний краматорчанин, умер.

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