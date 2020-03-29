Власник клубів НХЛ і НБА здав позитивний тест на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Власник клубу Національної баскетбольної асоціації "Нью-Йорк Нікс" і клубу Національної хокейної ліги "Нью-Йорк Рейнджерс" Джеймс Долан здав позитивний тест на коронавірус. Про це інформує Twitter "Нікс", передає УНН.
Наразі 64-річний бізнесмен перебуває в самоізоляції і практично не відчуває ніяких симптомів.
Відзначимо, що "Рейнджерс" займає 10 місце в турнірній таблиці Східної конференції НХЛ, а "Нікс" знаходяться внизу таблиці Східної конференції НБА.
Додамо, що "Нікс" виграли два чемпіонські титули в історії НБА – 1970 і 1973 роки. "Рейнджерс" чотири – 1927-28, 1932-33, 1939-40 і 1993-94 сезонів.