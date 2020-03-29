Владелец клубов НХЛ и НБА сдал положительный тест на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Нью-Йорк Никс" и клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус. Об этом информирует Twitter "Никс", передает УНН.
Сейчас 64-летний бизнесмен находится в самоизоляции и практически не испытывает никаких симптомов.
Отметим, что "Рейнджерс" занимает 10 место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, а "Никс" находятся внизу таблицы Восточной конференции НБА.
Добавим, что "Никс" выиграли два чемпионских титула в истории НБА - 1970 и 1973 годы. "Рейнджерс" четыре - 1927-28, 1932-33, 1939-40 и 1993-94 сезонов.