Влада Японії розглядає можливість скорочення вдвічі числа офіційних гостей Олімпійських Ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Влада Японії приступила до розгляду можливості скорочення вдвічі числа офіційних гостей літніх Олімпійських Ігор в Токіо, безпосередньо не пов'язаних з участю в змаганнях. Про це в суботу повідомило агентство Kyodo, передає УНН.
Що відомо
В даний час очікується, що на Олімпіаду прибуде близько 90 тис. іноземних гостей, включаючи 30 тис. спортсменів, членів їх команд і обслуговуючого персоналу.
Влада Японії хотіли б зменшити це число удвічі, скоротивши присутність іноземних гостей, безпосередньо не пов’язаних з участю в змаганнях.
Що передувало
Раніше Японія вже прийняла рішення повністю заборонити в’їзд іноземних уболівальників через ситуацію з коронавірусом.
Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію змагання були перенесені на рік. Вони пройдуть в період з 23 липня по 8 серпня.
25 березня у Фукусімі стартувала естафета олімпійського вогню, втім, олімпійський факел погас на самому початку естафети.