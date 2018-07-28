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Влада США розробляє заходи щодо захисту конфіденційних даних користувачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над розробкою політичних заходів щодо захисту конфіденційних даних користувачів в інтернеті. Про це повідомила в п’ятницю заступник прес-секретаря Білого дому Ліндсі Уолтерс, інформує УНН.

За її словами, дії американської влади “спрямовані на розробку політичних заходів щодо захисту конфіденційності користувачів, у яких буде враховано належний баланс між недоторканністю приватного життя і добробутом”. “Ми із нетерпінням очікуємо спільної роботи зі Конгресом щодо законодавчого акту, що узгоджується з нашою всеосяжною політикою”, — зазначила Уолтерс.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерти Cambridge Analytica допомагають готувати переобрання Трампа в 2020 році — Associated Press

За інформацією джерел агентства Reuters у Білому домі, представники міністерства торгівлі проводять консультації зі фахівцями із таких великих компаній, як Facebook, телекомунікаційного конгломерату Comcast і Alphabet. Агентство підкреслює, що американські посадові особи за останнім часом провели більше 20 подібних зустрічей. Після низки скандалів, зазначає Reuters, вашингтонська адміністрація вирішила зайнятися розробкою нових заходів. На даний момент тільки влада штату Каліфорнія затвердила правила захисту даних.

Нагадаємо, в березні поточного року компанія Facebook опинилася в центрі гучного скандалу після того, як газета The New York Times повідомила, що британській аналітичній фірмі Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті дані понад 50 млн користувачів соцмережі. Пізніше Facebook повідомив про витік даних майже 90 млн користувачів. Інформація була використана для розробки алгоритму аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси.

Як заявили представники соцмережі, в 2015 році професор психології Кембриджського університету Олександр Коган за допомогою додатка, створеного ним на платформі Facebook, передав Cambridge Analytica масивний об’єм особистих даних користувачів. У тому ж році соцмережа заблокувала додаток і зажадала від Когана і британської компанії видалити дані, проте з’ясувалося, що не вся інформація була повністю вилучена, в зв’язку з чим аккаунт Cambridge Analytica був заблокований.

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