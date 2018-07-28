Власти США разрабатывают меры по защите конфиденциальных данных пользователей

По её словам, действия американских властей "направлены на разработку политических мер по защите конфиденциальности пользователей, в которых будет учтен надлежащий баланс между неприкосновенностью частной жизни и благосостоянием». "Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с Конгрессом законодательному акту, согласующемуся с нашей всеобъемлющей политикой", - отметила Уолтерс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперты Cambridge Analytica помогают готовить переизбрание Трампа в 2020 году - Associated Press

По информации источников агентства Reuters в Белом доме, представители министерства торговли проводят консультации со специалистами из таких крупных компаний, как Facebook, телекоммуникационного конгломерата Comcast и Alphabet. Агентство подчеркивает, что американские должностные лица за последнее время провели более 20 подобных встреч. После череды скандалов, отмечает Reuters, вашингтонская администрация решила заняться разработкой новых мер. На данный момент только власти штата Калифорния утвердили правила защиты данных.

Напомним, в марте текущего года компания Facebook оказалась в центре громкого скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети. Позже Facebook сообщил об утечке данных почти 90 млн пользователей. Информация была использована для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако выяснилось, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем блокнот Cambridge Analytica был заблокирован.