Влада спростила отримання е-рецептів: перший можна отримати без візиту до лікаря
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. В Україні змінили правило видачі першого електронного рецепта. Раніше це можна було отримати лише за наявністю гострих хронічних захворювань. Про це повідомляє пресслужба МОЗ, пише УНН.
Цитата
"Процес використання електронних рецептів став більш зручним. Раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. У всіх інших випадках він обов’язково мав бути фізично присутнім на прийомі у лікаря під час виписки першого електронного рецепта", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що навіть якщо пацієнт звертається до лікаря дистанційно вперше, лікар має право прийняти рішення про виписування електронного рецепта на ліки без проведення особистого прийому пацієнта. Виняток — пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію
При цьому у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов’язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).
Водночас рішення лікаря про дистанційне призначення ліків має обовʼязково відповідати галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, затвердженим МОЗ.
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