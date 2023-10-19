Власти упростили получение е-рецептов: первый можно получить без визита к врачу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В Украине изменили правило выдачи первого электронного рецепта. Ранее это можно было получить только при наличии острых хронических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет УНН.
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"Процесс использования электронных рецептов стал более удобным. Ранее пациент мог получить первый е-рецепт без визита к врачу только при наличии острых или хронических заболеваний. Во всех остальных случаях он обязательно должен был физически присутствовать на приеме у врача во время выписки первого электронного рецепта", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что даже если пациент обращается к врачу дистанционно впервые, врач имеет право принять решение о выписке электронного рецепта на лекарства без проведения личного приема пациента. Исключение — пациенты, которые проходят заместительную поддерживающую терапию
При этом в своем решении врач должен опираться на полученные от пациента данные о его текущем состоянии, жалобах, а также сведения из его первичной учетной медицинской документации. Также он обязательно должен внести медицинские записи о таком взаимодействии в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ).
В то же время решение врача о дистанционном назначении лекарств должно обязательно соответствовать отраслевым стандартам в сфере здравоохранения, утвержденным Минздравом.
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