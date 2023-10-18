Термін дії електронних рецептів збільшили із 30 до 90 днів - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В Україні строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт продовжено з 30 до 90 календарних днів. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає УНН.
Цитата
"Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт, виписаний на курс лікування до 90 днів", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У відомстві зазначили, строк дії на наркотичні лікарських засобів залишається 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи експериментальні лікарські засоби, становить 30 календарних днів.
У Міністерстві нагадали, що погасити електронний рецепт, можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоров'я.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як отримати електронний рецепт на ліки - інструкція МОЗ