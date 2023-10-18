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Срок действия электронных рецептов увеличили с 30 до 90 дней - Минздрав

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. В Украине срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет продлен с 30 до 90 календарных дней. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.

Срок действия электронных рецептов увеличили с 30 до 90 дней - Минздрав

Цитата

"Это решение позволит пациенту не только реже посещать врача, чтобы обновить рецепт, но и удобнее погашать е-рецепт, выписанный на курс лечения до 90 дней", - говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве отметили, срок действия на наркотические лекарственные средства остается 10 дней, а на лекарства, которые подлежат реимбурсации или отпускаются на льготных условиях, или экспериментальные лекарственные средства, составляет 30 календарных дней.

В Министерстве напомнили, что погасить электронный рецепт, можно в аптеке, которая работает с электронной системой здравоохранения.

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