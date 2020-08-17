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Влада Сомалі зберегла сотні робочих місць шляхом концесії морських портів

Влада Сомалі зберегла сотні робочих місць шляхом концесії морських портів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Влада Сомалі зберегла сотні робочих місць шляхом концесії морських портів, передає УНН з посиланням на maritime-executive.com.

Йдеться, зокрема, про один із сомалійських портів Бербера. У травні поточного року порт був переданий в концесію терміном на 30 років. Інвестором виступила компанія під назвою DP World. Остання взяла на себе зобов'язання інвестувати в розвиток порту, побудувати 360-метровий причал, прибудову загальною площею 24 га і створити нову зону вільної торгівлі.

Завдяки цьому державі вдалося зберегти більше 700 робочих місць. Для співробітників порту організували курси підвищення кваліфікації.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про передачу в концесію порту "Ольвія" (Миколаїв) на цьому тижні. Концесіонером стала компанія QTerminals держави Катар. У розвиток порту катарська компанія повинна буде вкласти близько 3,4 млрд грн прямих інвестицій, відраховувати державі не менше 82 млн грн на рік, а також вкласти 80 млн грн у розвиток Миколаєва.

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