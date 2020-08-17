Власти Сомали сохранили сотни рабочих мест путем концессии морских портов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Власти Сомали сохранили сотни рабочих мест путем концессии морских портов, передает УНН со ссылкой на maritime-executive.com.
Речь идет об одном из сомалийских портов Бербера. В мае текущего года порт был передан в концессию сроком на 30 лет. Инвестором выступила компания под названием DP World. Последняя взяла на себя обязательства инвестировать в развитие порта, построить 360-метровый причал, пристройку общей площадью 24 га и создать новую зону свободной торговли.
Благодаря этому государству удалось сохранить более 700 рабочих мест. Для сотрудников порта организовали курсы повышения квалификации.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о передаче в концессию порта "Ольвия" (Николаев) на этой неделе. Концессионером стала компания QTerminals государства Катар. В развитие порта катарская компания должна будет вложить около 3,4 млрд грн прямых инвестиций, отчислять государству не менее 82 млн грн в год, а также вложить 80 млн грн в развитие Николаева.