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Влада Сирії не пустила спецпосланця ООН в Дамаск

Влада Сирії не пустила спецпосланця ООН в Дамаск

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Влада Сирії відмовилися прийняти спецпосланця ООН по врегулюванню конфлікту там Стаффана де Містуру, що мав намір до Відвідати Дамаск початку нового раунду міжсирійську в Женеві переговорів, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.

Зазначають, що С.Де Містура звернувся до керівництва арабської республіки з проханням приїхати до Сирії перед початком женевських зустрічей, проведення яких заплановано на майбутньому тижні.

На запит спецпосланця офіційний Дамаск відповів відмовою без пояснення причин, констатував співрозмовник агентства.

За словами джерела, С.де Містура “став небажаною персоною в Дамаску — як на сьогоднішній день, так і на майбутнє”.

Нагадаємо, офіс спецпосланця генсека ООН по Сирії Стаффана де Містури у вівторок повідомив, що міжсирійську переговори продовжаться 23 березня.

Нагадаємо, Європейська комісія і верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні ухвалили у вівторок спільну заяву про проект довгострокової стратегії Євросоюзу щодо врегулювання конфлікту Сирії.

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