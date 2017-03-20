Власти Сирии не пустили спецпосланника ООН в Дамаск

Отмечают, что С.де Мистура обратился к руководству арабской республики с просьбой приехать в Сирию перед началом женевских встреч, проведение которых запланировано на предстоящей неделе.

На запрос спецпосланника официальный Дамаск ответил отказом без объяснения причин, констатировал собеседник агентства.

По словам источника, С.де Мистура "стал нежелательной персоной в Дамаске - как на сегодняшний день, так и на будущее".

Напомним, офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во вторник сообщил, что межсирийские переговоры продолжатся 23 марта.

Напомним, Европейская комиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини приняли во вторник совместное заявление о проекте долгосрочной стратегии Евросоюза по урегулированию конфликта в Сирии.