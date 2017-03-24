Влада шукає кошти на фінансування культурної сфери

Міністр зауважив, що на місцях не вистачає коштів, аби підтримувати цю сферу, особливо це стосується об’єктів культурної спадщини.

“Я думаю, що спільно з Верховною Радою та Кабінетом міністрів ми б мали змогу знайти ключ до виправлення цієї несправедливості. Тому що дійсно, якось у цьому руслі культура наче упосліджена. Я дуже дякую і думаю, що спільно ми знайдемо це рішення для того, щоб ми могли здійснювати так звані субвенції для укріплення об’єктів культурної спадщини”, — зазначив він.

Нагадаємо, різноманітні експерти неодноразово звертали увагу уряду на те, що фінансовою підтримкою для медичної, культурної та спортивної сфер можуть стати лотереї, адже такий позитивний досвід в Україні вже був. До 2014 року надходження від діяльності українських лотерей спрямовували до спеціального фонду для фінансування об’єктів олімпійської підготовки, культури, спорту, а також лікування онкохворих дітей. Однак такий спецфонд був ліквідований урядом в 2015 році. Зараз гроші скидаються в загальний “котел” і їх подальше використання визначити неможливо.

Деякі оператори лотерей, після ліквідації спецфонду, вирішили за власною ініціативою сприяти розвитку соціальних сфер. Так, оператор державних лотерей “М.С.Л.” за власний кошт збудував льодову арену “Льодограй” (м.Богуслав), на якій тренуються як місцеві жителі, так і професійні команди із зимових видів спорту. Завдяки цій арені нещодавно наш співвітчизник Ярослав Паніот потрапив до ТОП-10 найкращих фігуристів світу.

Крім того, “М.С.Л.” є багаторічним партнером кінофестивалю “Молодість”. Минулого року Гран-прі кінофестивалю “Молодість” та грошовий сертифікат від “Лото-Забава” на 10 тис. дол. отримала польська стрічка “Остання сім’я” режисера Яна Матушинського.

Разом з тим, оператори лотерей самі називають останні роки одними з найгірших за всю історію їх існування. Податкове навантаження, відсутність роботи Мінфіну з розробки ліцензійних умов, а також нестабільна економічна і політична ситуація призвели до значного скорочення оборотів ринку.

За даними звітності лотерейних компаній в Державну фіскальну службу, у 2014 році загальний оборот ринку доходив до 12,5 млрд грн. Три діючих на лотерейному ринку оператора тоді приносили до держбюджету понад 500 млн грн податкових відрахувань. Тепер же надходження становлять близько 10% від тієї суми.