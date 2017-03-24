Власть ищет средства на финансирование культурной сферы

Министр отметил, что на местах не хватает средств, чтобы поддерживать эту сферу, особенно это касается объектов культурного наследия.

"Я думаю, что совместно с Верховной Радой и Кабинетом министров мы бы могли найти ключ к исправлению этой несправедливости. Потому что действительно, как-то в этом русле культура словно униженная. Я очень благодарен и думаю, что вместе мы найдем это решение для того, чтобы мы могли осуществлять так называемые субвенции для укрепления объектов культурного наследия ", - отметил он.

Напомним, разнообразные эксперты неоднократно обращали внимание правительства на то, что финансовой поддержкой для медицинской, культурной и спортивной сфер могут стать лотереи, ведь такой положительный опыт в Украине уже был. В 2014 году поступления от деятельности украинских лотерей направляли в специальный фонд для финансирования объектов олимпийской подготовки, культуры, спорта, а также лечение онкобольных детей. Однако такой спецфонд был ликвидирован правительством в 2015 году. Сейчас деньги сбрасываются в общий "котел" и их дальнейшее использование определить невозможно.

Некоторые операторы лотерей, после ликвидации спецфонда, решили по собственной инициативе способствовать развитию социальных сфер. Так, оператор государственных лотерей "М.С.Л." на деньги построил ледовую арену "Льодограй" (Богуслав), на которой тренируются как местные жители, так и профессиональные команды по зимним видам спорта. Благодаря этой арене недавно наш соотечественник Ярослав Паниот попал в ТОП-10 лучших фигуристов мира .

Кроме того, "М.С.Л." является многолетним партнером кинофестиваля "Молодость". В прошлом году Гран-при кинофестиваля "Молодость" и денежный сертификат от "Лото-Забава" на 10 тыс. долл. получила польская лента "Последняя семья" режиссера Яна Матушинского.

Вместе с тем, операторы лотерей сами называют последние годы одними из худших за всю историю их существования. Налоговая нагрузка, отсутствие работы Минфина по разработке лицензионных условий, а также нестабильная экономическая и политическая ситуация привели к значительному сокращению оборотов рынка.

По данным отчетности лотерейных компаний в Государственную фискальную службу, в 2014 году общий оборот рынка доходил до 12,5 млрд. грн. Три действующих на лотерейном рынке оператора тогда приносили в госбюджет более 500 млн грн налоговых отчислений. Теперь же поступления составляют около 10% от той суммы.