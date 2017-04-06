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Влада пообіцяла МВФ продати “Укрспирт” до кінця вересня 2017 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Влада пообіцяла Міжнародному валютному фонду приватизувати ДП “Укрспирт” разом із низкою спиртзаводів, які перебувають у підпорядкуванні держпідприємства, вже до кінця вересня 2017 року. Про це йдеться у меморандумі України з МВФ, який опубліковано на порталі Міністерства фінансів України, передає УНН.

“Ми очікуємо затвердження законодавства, яке дозволить повну приватизацію ДП "Укрспирт“, державного виробника алкоголю в Україні, до складу якого входить близько 150 пов’язаних ДП, до кінця березня 2017 р., з тією метою, щоб конкурсний продаж був завершений до кінця вересня 2017 р.”, — йдеться у документі.

Нагадаємо, за прогнозами міністра аграрної політики Т.Кутового, після приватизації “Укрспирту” за 4 роки тіньовий ринок спирту має знизитися із 45% до 13%.

Також нагадаємо, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, легальний алкоголь може приносити державі мільярди гривень в бюджет.

Українські Національні Новини

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