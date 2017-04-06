Власти пообещали МВФ продать "Укрспирт" до конца сентября 2017 года

"Мы ожидаем утверждения законодательства, которое позволит полную приватизацию ГП "Укрспирт", государственного производителя алкоголя в Украине, в состав которого входит около 150 связанных ГП, до конца марта 2017 года, с той целью, чтобы конкурсная продажа была завершена к концу сентября 2017 года", - говорится в документе.

Напомним, по прогнозам министра аграрной политики Т.Кутового, после приватизации "Укрспирта" за 4 года теневой рынок спирта должна снизиться с 45% до 13%.

Также напомним, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, легальный алкоголь может приносить государству миллиарды гривен в бюджет.