Влада Нью-Йорка пообіцяла посилити охорону мечетей після нападу у Квебеку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Поліція Нью-Йорка посилить патрулювання біля міських мечетей після нападу в канадському Квебеку. Про це заявив мер міста Білл де Блазіо нв своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Мусульманським жителям Нью-Йорка: ми будемо захищати вас. Поліція Нью-Йорка буде захищати вас. Ми будемо боротися проти будь-якої ненависті й упередження", - написав мер.
Як повідомляв УНН, щонайменше чотири людини загинули при стрільбі в мечеті міста Квебек - столиці однойменної канадської провінції.
За даними місцевої влади, жертви - у віці від 35 до 70 років. У 39 осіб, які втекли з Ісламського культурного центру Квебека, травм немає.
І прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, і уряд Квебека назвали стрілянину терористичним актом.