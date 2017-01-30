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Влада Нью-Йорка пообіцяла посилити охорону мечетей після нападу у Квебеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Поліція Нью-Йорка посилить патрулювання біля міських мечетей після нападу в канадському Квебеку. Про це заявив мер міста Білл де Блазіо нв своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Мусульманським жителям Нью-Йорка: ми будемо захищати вас. Поліція Нью-Йорка буде захищати вас. Ми будемо боротися проти будь-якої ненависті й упередження", - написав мер.

Як повідомляв УНН, щонайменше чотири людини загинули при стрільбі в мечеті міста Квебек - столиці однойменної канадської провінції.

За даними місцевої влади, жертви - у віці від 35 до 70 років. У 39 осіб, які втекли з Ісламського культурного центру Квебека, травм немає.

І прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, і уряд Квебека назвали стрілянину терористичним актом.

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