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Власти Нью-Йорка пообещали усилить охрану мечетей после нападения в Квебеке

Власти Нью-Йорка пообещали усилить охрану мечетей после нападения в Квебеке

Киев • УНН

 • 4493 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Полиция Нью-Йорка усилит патрулирование у городских мечетей после нападения в канадском Квебеке. Об этом заявил мэр города Билл Де Блазио на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Мусульманским жителям Нью-Йорка: мы будем защищать вас. Полиция Нью-Йорка будет защищать вас. Мы будем бороться против любой ненависти и предубеждение", - написал мэр.

Как сообщал УНН, по меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе в мечети города Квебек - столицы одноименной канадской провинции .

По данным местных властей, жертвы - в возрасте от 35 до 70 лет. У 39 человек, которые бежали из Исламского культурного центра Квебека, травм нет.

И премьер-министр Канады Джастин Трюдо, и правительство Квебека назвали стрельбу террористическим актом.

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