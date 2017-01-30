Власти Нью-Йорка пообещали усилить охрану мечетей после нападения в Квебеке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Полиция Нью-Йорка усилит патрулирование у городских мечетей после нападения в канадском Квебеке. Об этом заявил мэр города Билл Де Блазио на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Мусульманским жителям Нью-Йорка: мы будем защищать вас. Полиция Нью-Йорка будет защищать вас. Мы будем бороться против любой ненависти и предубеждение", - написал мэр.
Как сообщал УНН, по меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе в мечети города Квебек - столицы одноименной канадской провинции .
По данным местных властей, жертвы - в возрасте от 35 до 70 лет. У 39 человек, которые бежали из Исламского культурного центра Квебека, травм нет.
И премьер-министр Канады Джастин Трюдо, и правительство Квебека назвали стрельбу террористическим актом.