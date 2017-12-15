Влада Німеччини заявила про можливу епідемію АЧС

Профільне міністерство вже вжив ряд заходів для запобігання подальшому поширенню вірусу АЧС.

"Спалах африканської чуми свиней в Німеччині принесе важкі економічні наслідки для всіх свиноферм. Саме тому Федеральне міністерство продовольства і сільського господарства вже вжив низку заходів для запобігання подальшого поширення африканської чуми свиней", - сказав міністр сільського господарства країни Крістіан Шмідт.

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Нещодавно в Берліні відбулася спільна подія Федерального міністерства продовольства та сільського господарства, Асоціації німецьких графств і Німецької асоціації фермерів з проблем спалахів африканської чуми свиней.

Влада країни обговорювала питання, що стосуються заходів, необхідних для захисту Німеччини від епідемії АЧС, а також готовності до можливої ​​надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, в Україні ситуація з АЧС критична вже не перший рік. Збитки, за підрахунками експертів, в даний час перевищують 1 млрд грн. З початку року в країні зафіксовано 140 спалахів хвороби і до кінця року їх кількість ще може зрости.

Фермери в епідемії АЧС звинувачують державу і профільні контролюючі органи, які не здатні якісно протистояти поширенню вірусу.

У Держпродспоживслужбі, в свою чергу, нарікають на брак фінансування для протиепізоотичних заходів. У Верховній Раді, тим часом, вважають, що справжня проблема служби не в фінансах, а в кадрах і компетенції.

Додамо, що за словами нардепа С. Тригубенко, в 2017-го фінансування Держпродспоживслужби збільшилася вдвічі (з 56 в 2016 році до 113 млн грн). Однак, показники захворюваності АЧС аж ніяк не впали, а тільки навпаки: протягом 2016- го було зафіксовано 91 випадок хвороби, тоді як з початку 2017 року зареєстроване вже більше 110 спалахів, уточнив політик.