Влада Німеччини заявила про можливу епідемію АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Федеральне міністерство продовольства і сільського господарства Німеччини заявило про небезпеку спалаху АЧС на кордонах країни. Про це повідомляє видання Euromeant News, Пердана УНН.
Профільне міністерство вже вжив ряд заходів для запобігання подальшому поширенню вірусу АЧС.
"Спалах африканської чуми свиней в Німеччині принесе важкі економічні наслідки для всіх свиноферм. Саме тому Федеральне міністерство продовольства і сільського господарства вже вжив низку заходів для запобігання подальшого поширення африканської чуми свиней", - сказав міністр сільського господарства країни Крістіан Шмідт.
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Нещодавно в Берліні відбулася спільна подія Федерального міністерства продовольства та сільського господарства, Асоціації німецьких графств і Німецької асоціації фермерів з проблем спалахів африканської чуми свиней.
Влада країни обговорювала питання, що стосуються заходів, необхідних для захисту Німеччини від епідемії АЧС, а також готовності до можливої надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, в Україні ситуація з АЧС критична вже не перший рік. Збитки, за підрахунками експертів, в даний час перевищують 1 млрд грн. З початку року в країні зафіксовано 140 спалахів хвороби і до кінця року їх кількість ще може зрости.
Фермери в епідемії АЧС звинувачують державу і профільні контролюючі органи, які не здатні якісно протистояти поширенню вірусу.
У Держпродспоживслужбі, в свою чергу, нарікають на брак фінансування для протиепізоотичних заходів. У Верховній Раді, тим часом, вважають, що справжня проблема служби не в фінансах, а в кадрах і компетенції.
Додамо, що за словами нардепа С. Тригубенко, в 2017-го фінансування Держпродспоживслужби збільшилася вдвічі (з 56 в 2016 році до 113 млн грн). Однак, показники захворюваності АЧС аж ніяк не впали, а тільки навпаки: протягом 2016- го було зафіксовано 91 випадок хвороби, тоді як з початку 2017 року зареєстроване вже більше 110 спалахів, уточнив політик.