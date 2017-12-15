Власти Германии заявили о возможной эпидемии АЧС

Профильное министерство уже предприняло ряд мер для предотвращения дальнейшего распространения вируса АЧС.

"Вспышка африканской чумы свиней в Германии принесет тяжелые экономические последствия для всех свиноферм. Именно поэтому Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уже предприняло ряд мер для предотвращения дальнейшего распространение африканской чумы свиней", — сказал министр сельского хозяйства страны Кристиан Шмидт.

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Недавно в Берлине состоялось совместное событие Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства, Ассоциации немецких графств и Немецкой ассоциации фермеров по проблемам вспышек африканской чумы свиней.

Власти страны обсуждала вопросы, касающиеся мер, необходимых для защиты Германии от эпидемии АЧС, а также готовности к возможной чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Украине ситуация с АЧС критическая уже не первый год. Убытки, по подсчетам экспертов, в настоящее время превышают 1 млрд грн. С начала года в стране зафиксировано 140 вспышек болезни и до конца года их количество еще может возрасти.

Фермеры в эпидемии АЧС обвиняют государство и профильные контролирующие органы, которые не способны качественно противостоять распространению вируса.

В Госпродпотребслужбе, в свою очередь, сетуют на нехватку финансирования для противоэпизоотических мероприятий. В Верховной Раде, между тем, считают, что настоящая проблема службы не в финансах, а в кадрах и компетенции.

Добавим, что по словам нардепа С.Тригубенко, в 2017-м финансирование Госпродпотребслужбы увеличилось вдвое (с 56 в 2016 году до 113 млн грн). Однако, показатели заболеваемости АЧС отнюдь не упали, а только наоборот: в течение 2016-го был зафиксирован 91 случай болезни, тогда как с начала 2017 года зарегистрировано уже более 110 вспышек, уточнил политик.