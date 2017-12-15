Власти Германии заявили о возможной эпидемии АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии заявило об опасности вспышки АЧС на границах страны. Об этом сообщает издание Euromeant News, пердает УНН.
Профильное министерство уже предприняло ряд мер для предотвращения дальнейшего распространения вируса АЧС.
"Вспышка африканской чумы свиней в Германии принесет тяжелые экономические последствия для всех свиноферм. Именно поэтому Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяйства уже предприняло ряд мер для предотвращения дальнейшего распространение африканской чумы свиней", — сказал министр сельского хозяйства страны Кристиан Шмидт.
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Недавно в Берлине состоялось совместное событие Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства, Ассоциации немецких графств и Немецкой ассоциации фермеров по проблемам вспышек африканской чумы свиней.
Власти страны обсуждала вопросы, касающиеся мер, необходимых для защиты Германии от эпидемии АЧС, а также готовности к возможной чрезвычайной ситуации.
Напомним, в Украине ситуация с АЧС критическая уже не первый год. Убытки, по подсчетам экспертов, в настоящее время превышают 1 млрд грн. С начала года в стране зафиксировано 140 вспышек болезни и до конца года их количество еще может возрасти.
Фермеры в эпидемии АЧС обвиняют государство и профильные контролирующие органы, которые не способны качественно противостоять распространению вируса.
В Госпродпотребслужбе, в свою очередь, сетуют на нехватку финансирования для противоэпизоотических мероприятий. В Верховной Раде, между тем, считают, что настоящая проблема службы не в финансах, а в кадрах и компетенции.
Добавим, что по словам нардепа С.Тригубенко, в 2017-м финансирование Госпродпотребслужбы увеличилось вдвое (с 56 в 2016 году до 113 млн грн). Однако, показатели заболеваемости АЧС отнюдь не упали, а только наоборот: в течение 2016-го был зафиксирован 91 случай болезни, тогда как с начала 2017 года зарегистрировано уже более 110 вспышек, уточнил политик.