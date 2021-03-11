Влада Непалу зняла заборону на сходження на Еверест, введену раніше через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Уряд Непалу відкрив найвищий на планеті пік Еверест (8 849 м) для сходжень альпіністів після заборони для таких експедицій через пандемію коронавірусу, яка діяла протягом року. Про це повідомило в четвер агентство Reuters, пише УНН.
Деталі
Підйом на Еверест дозволений з наступного місяця при суворому дотриманні заходів щодо запобігання розповсюдженню COVID-19, які включають обов’язковий тижневий карантин для іноземних альпіністів після прибуття в Непал і наявність у них свідоцтва про негативний результат тесту на коронавірус.
За оцінками непальського міністерства туризму, близько 300 іноземних альпіністів подадуть заявки на сходження на Еверест за час весняного альпіністського сезону, який починається в квітні і триває до кінця травня. В останній до закриття найвищого у світі гірського піку на карантин сезон сходжень в 2019 році піднятися на Еверест намагалася 381 особа.
Не виключено, що кількість охочих піднятися на найвищий пік планети в Непалі виявиться більшим через збережену в цьому році заборону влади КНР на підйом китайським схилом Евересту.
Довідка
Уряд Непалу заборонив підйом на Еверест рік тому в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу нового типу в країні. За час пандемії кількість інфікованих в Непалі досягло 274 973. Від хвороб, викликаних COVID-19, в країні померло 3 012 жителів.
Згідно зі статистикою ВООЗ — у Непалі 274 869 випадків захворювання, 3 012 людей загинули.