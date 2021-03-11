Влада Непалу зняла заборону на сходження на Еверест, введену раніше через COVID-19

Деталі

Підйом на Еверест дозволений з наступного місяця при суворому дотриманні заходів щодо запобігання розповсюдженню COVID-19, які включають обов’язковий тижневий карантин для іноземних альпіністів після прибуття в Непал і наявність у них свідоцтва про негативний результат тесту на коронавірус.

За оцінками непальського міністерства туризму, близько 300 іноземних альпіністів подадуть заявки на сходження на Еверест за час весняного альпіністського сезону, який починається в квітні і триває до кінця травня. В останній до закриття найвищого у світі гірського піку на карантин сезон сходжень в 2019 році піднятися на Еверест намагалася 381 особа.

Не виключено, що кількість охочих піднятися на найвищий пік планети в Непалі виявиться більшим через збережену в цьому році заборону влади КНР на підйом китайським схилом Евересту.

Довідка

Уряд Непалу заборонив підйом на Еверест рік тому в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу нового типу в країні. За час пандемії кількість інфікованих в Непалі досягло 274 973. Від хвороб, викликаних COVID-19, в країні померло 3 012 жителів.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Непалі 274 869 випадків захворювання, 3 012 людей загинули.