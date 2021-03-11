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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52105 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 72753 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110072 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145618 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195955 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193612 просмотра

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2 марта, 18:35 • 279925 просмотра

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Власти Непала сняли запрет на восхождение на Эверест, введенный ранее из-за COVID-19

Власти Непала сняли запрет на восхождение на Эверест, введенный ранее из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13617 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Правительство Непала открыло высочайший на планете пик Эверест (8 849 м) для восхождений альпинистов после действовавшего в течение года запрета для таких экспедиций из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters, пишет УНН.

Детали

Подъем на Эверест разрешен со следующего месяца при строгом соблюдении мер по предотвращению распространения COVID-19, которые включают обязательный недельный карантин для иностранных альпинистов по прибытии в Непал и наличие у них свидетельства об отрицательном результате теста на коронавирус.

По оценкам непальского министерства туризма, около 300 иностранных альпинистов подадут заявки на восхождения на Эверест за время начинающегося в апреле и продолжающегося до конца мая весеннего альпинистского сезона. В последний до закрытия самого высокого в мире горного пика на карантин сезон восхождений в 2019 году подняться на Эверест пытался 381 человек.

Не исключено, что число желающих подняться на высочайший пик планеты в Непале окажется большим из-за сохранившегося в этом году запрета властей КНР на подъем по китайскому склону Эвереста.

Справка

Правительство Непала запретило подъем на Эверест год назад в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа в стране. За время пандемии число инфицированных в Непале достигло 274 973. От болезней, вызванных COVID-19, в стране умерли 3 012 жителей.

Согласно статистике ВОЗ — в Непале 274 869 случаев заболевания, 3 012 человек погибли.

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