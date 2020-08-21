Влада не вживає серйозних кроків для ліквідації тіньового сектору алкогольного ринку — експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. За різними оцінками експертів частка тіньового алкогольного ринку в Україні становить сьогодні понад 60%, але жодних серйозних кроків задля ліквідації цього сегменту влада й досі не вживає. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Олег Пендзин.
Крім того, за його словами, реформа демонополізації спиртової галузі до розв'язання цієї проблеми теж не призведе.
"Із приватизацією спиртових заводів навряд чи щось зміниться. Так, зміниться структура спиртового ринку і, як наслідок, ринку алкоголю, але давайте будемо відверті — немає на сьогоднішній момент якихось серйозних дій від держави, які б сприяли зменшенню відсотку тіньового ринку.
Ні електронного контролю за акцизними марками, ні послужної декларації, ні будь-яких інших дій, фіскального контролю, ні серйозних перевірок на доброчинність торговців… Що ж за таких умов зміниться?" - каже експерт.
Тіньовий алкогольний сегмент в Україні зараз досить "розгалужений". Це і виробництво напоїв в приватних умовах (самогоноваріння), і несплата акцизу, і підробка продукції іноземних брендів. Однак, прогнозує Пендзин, "чекати, що щось серйозно зміниться найближчим часом, - даремно".
"У будь-якому випадку тіньовий сектор буде продавати алкоголь дешевше, ніж легальний. І якщо влада надумає підвищити ще й акциз на легальний алкоголь, то ми знову просто збільшимо тіньовий ринок", - додав експерт.
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Зауважимо, про високу вірогідність перегляду МРЦ на алкогольну продукцію восени поточного року раніше УНН розповів Олексій Дорошенко. Ухвалення такого рішення Уряду, за його словами, призведе до росту вартості спиртних напоїв, проте незначного.
Як писав УНН, серед ознак підробки алкогольної продукції - низька ціна, реалізація у "забігайлівках", відсутність акцизної марки, низька якість поліграфії етикетки, відсутність повних відомостей про виробника на ній, а також тетрапаки. Адже горілка, наприклад, у таку тару офіційними виробниками взагалі не розливається.
Нагадаємо, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю належать такі лікеро-горілчані компанії, як "Баядера — Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").