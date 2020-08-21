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Власти не предпринимают серьезных шагов для ликвидации теневого сектора алкогольного рынка — эксперт

Киев • УНН

 • 16886 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. По разным оценкам экспертов доля теневого алкогольного рынка в Украине составляет сегодня более 60%, но никаких серьезных шагов для ликвидации этого сегмента власть до сих пор не предпринимает. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Олег Пендзин.

Власти не предпринимают серьезных шагов для ликвидации теневого сектора алкогольного рынка — эксперт

Кроме того, по его словам, реформа демонополизации спиртовой отрасли к решению этой проблемы тоже не приведет.

"С приватизацией спиртовых заводов вряд ли что-то изменится. Да, изменится структура спиртового рынка и, как следствие, рынка алкоголя, но давайте будем откровенны - нет на сегодняшний момент каких-либо серьезных действий от государства, которые бы способствовали  уменьшению процента теневого рынка.

Ни электронного контроля за акцизными марками, ни послужной декларации, ни каких-либо других действий, фискального контроля, ни серьезных проверок на благотворительность торговцев... Что же в таких условиях изменится?" - говорит эксперт.

Теневой алкогольный сегмент в Украине сейчас достаточно "разветвленный". Это и производство напитков в частных условиях (самогоноварение), и неуплата акциза, и подделка продукции иностранных брендов. Однако, прогнозирует Пендзин, "ожидать, что что-то серьезно изменится в ближайшее время, - бесполезно".

"В любом случае теневой сектор будет продавать алкоголь дешевле, чем легальный. И если власть надумает повысить еще и акциз на легальный алкоголь, то мы снова просто увеличим теневой рынок", - добавил эксперт.

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Отметим, о высокой вероятности просмотра МРЦ на алкогольную продукцию осенью текущего года ранее УНН рассказал Алексей Дорошенко. Принятие такого решения правительства, по его словам, приведет к росту стоимости спиртных напитков, однако незначительному.

Как писал УНН, среди признаков подделки алкогольной продукции - низкая цена, реализация в "забегаловках", отсутствие акцизной марки, низкое качество полиграфии этикетки, отсутствие полных сведений о производителе на ней, а также тетрапак. Ведь водка, например, в такую тару официальным производителями вообще не разливается.

Напомним, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся ликеро-водочные компании, как "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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