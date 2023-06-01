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Влада Києва ініціює питання відповідальності для власників укриттів у разі, якщо вони зачинені

Влада Києва ініціює питання відповідальності для власників укриттів у разі, якщо вони зачинені

Київ • УНН

 • 203216 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Міська влада Києва ініціює, щоби власники укриттів несли відповідальність у разі, якщо вони зачинені. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі Радіо Свобода, пише УНН.

Наразі, за словами першого заступника голови КМДА, такої відповідальності в столиці немає.

Деталі

“Їх (укриттів - ред) є багато у приватній власності, які мають працювати також як бомбосховище, як укриття в підвальних, напівпідвальних приміщеннях. На сьогоднішній день відповідальності за те, що вони не відкриті, взагалі немає», – сказав Поворозник.

За його словами, міська влада Києва вже звернулася до Верховної Ради, щоби зобов’язати власників укриттів залишати їх відчиненими.

Нагадаємо

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через закрите укриття в поліклініці Деснянського району Києва. Там, як заявляють родичі постраждалих, люди не змогли потрапити в приміщення під час повітряної тривоги, і як наслідок потрапили під уламки.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що відправлені фахівці після нічної ракетної атаки на столицю з'ясовують, чому у поліклініці в Деснянському районі Києва не було доступу до укриття.

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