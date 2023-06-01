Власти Киева инициируют вопрос ответственности для владельцев укрытий в случае, если они закрыты

Сейчас, по словам первого заместителя председателя КГГА, такой ответственности в столице нет.

Детали

“Их (укрытий - ред) есть много в частной собственности, которые должны работать также как бомбоубежище, как укрытие в подвальных, полуподвальных помещениях. На сегодняшний день ответственности за то, что они не открыты, вообще нет», – сказал Поворозник.

По его словам, городские власти Киева уже обратились в Верховную Раду, чтобы обязать владельцев укрытий оставлять их открытыми.

Напомним

Правоохранители открыли уголовное производство из-за закрытого укрытия в поликлинике Деснянского района Киева. Там, как заявляют родственники пострадавших, люди не смогли попасть в помещение во время воздушной тревоги, и как следствие попали под обломки.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что отправленные специалисты после ночной ракетной атаки на столицу выясняют, почему в поликлинике в Деснянском районе Киева не было доступа к укрытию.