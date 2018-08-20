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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 13598 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Влада Каталонії назвала спробу нападу на поліцейських "відокремленим випадком"

Київ • УНН

 • 9193 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Спроба нападу озброєного ножем чоловіка на поліцейську дільницю в каталонському населеному пункті Корнелья-де-Льобрегат є відокремленим випадком. Про це заявив радник з питань внутрішніх справ при уряді Каталонії Мікель Буч, повідомляє УНН з посиланням на видання El Pais.

Влада Каталонії назвала спробу нападу на поліцейських "відокремленим випадком"

Як підкреслив шеф регіональної поліції Мікель Ескьюс, чиї слова наводить газета El Pais, під час обшуку в будинку чоловіка, який намагався влаштувати атаку, не було виявлено вогнепальної зброї. “Ми вважаємо, що ліквідований не належить ні до якої терористичної мережі або осередку”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, в понеділок приблизно о 06:00 за місцевим часом (07:00 за Києвом) озброєний ножем чоловік зайшов у відділення поліції в Корнелья-де-Льобрегаті “з метою атакувати співробітників”. Увійшовши до будівлі поліцейської дільниці, він прокричав гасло на славу Аллаха. Співробітник поліції, який перебував в той момент в приймальні, відкрив вогонь. До моменту прибуття медиків підозрюваний помер.

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