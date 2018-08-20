Власти Каталонии назвали попытку нападения на полицейских "обособленным случаем"

Как подчеркнул шеф региональной полиции Микель Ескьюс, чьи слова приводит газета El Pais, во время обыска в доме мужчины, который пытался устроить атаку, не было обнаружено огнестрельного оружия. “Мы считаем, что ликвидированный не принадлежит ни к какой террористической сети или организации”, — отметил он.

Как сообщал УНН, в понедельник примерно в 06:00 по местному времени (07:00 по Киеву) вооруженный ножом мужчина зашел в отделение полиции в Корнелья-де-Льобрегате “с целью атаковать сотрудников”. Войдя в здание полицейского участка, он прокричал лозунг во славу Аллаха. Сотрудник полиции, который находился в тот момент в приемной, открыл огонь. К моменту прибытия медиков подозреваемый умер.