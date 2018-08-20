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Власти Каталонии назвали попытку нападения на полицейских "обособленным случаем"

Киев • УНН

 • 9193 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Попытка нападения вооруженного ножом мужчины на полицейский участок в каталонском населенном пункте Корнелья-де-Льобрегат является обособленным случаем. Об этом заявил советник по внутренним делам при правительстве Каталонии Микель Буч, сообщает УНН со ссылкой на издание El Pais.

Власти Каталонии назвали попытку нападения на полицейских "обособленным случаем"

Как подчеркнул шеф региональной полиции Микель Ескьюс, чьи слова приводит газета El Pais, во время обыска в доме мужчины, который пытался устроить атаку, не было обнаружено огнестрельного оружия. “Мы считаем, что ликвидированный не принадлежит ни к какой террористической сети или организации”, — отметил он.

Как сообщал УНН, в понедельник примерно в 06:00 по местному времени (07:00 по Киеву) вооруженный ножом мужчина зашел в отделение полиции в Корнелья-де-Льобрегате “с целью атаковать сотрудников”. Войдя в здание полицейского участка, он прокричал лозунг во славу Аллаха. Сотрудник полиции, который находился в тот момент в приемной, открыл огонь. К моменту прибытия медиков подозреваемый умер.

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