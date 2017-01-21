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Влада Італії подала позов на Charlie Hebdo через карикатуру на трагедію в готелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Влада італійського містечка Фаріндола, готель в околицях якого був на цьому тижні завалений лавиною, що призвело до десятків жертв, подають до суду на французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo, передає УНН з посиланням на Rai News 24.

Скандальне французьке видання розмістило на своїй сторінці в Facebook карикатуру, на якій алегорична постать Смерті на гірських лижах мчить з гори, використовуючи дві коси замість лижних палиць. Підпис до малюнка говорить: “Італія, випав сніг”. “Але він буде не для всіх,” — говорить Смерть.

За даними телеканалу, мер Фаріндоли Іларіо Лаккетта заявив про підготовку позову до суду проти журналу і авторів образливого, на його погляд, малюнка.

Нагадаємо, пізно увечері 18 січня гірський готель Rigopiano в гірському масиві Гран-Сассо в центрі Італії виявився накритий сніговою лавиною, сход якої спровокувала серія потужних землетрусів в регіоні.

Операція з порятунку до 30 постояльців і співробітників готелю проходить до сих пір. За останніми даними, 23 людини вважаються зниклими без вісті. Число знайдених загиблих досягло п’яти, виявлених живими — 11 осіб.

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