Власти Италии подали иск на Charlie Hebdo через карикатуру на трагедию в отеле
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Власти итальянского городка Фариндола, отель в окрестностях которого был на этой неделе завален лавиной, что привело к десяткам жертв, подают в суд на французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo, передает УНН со ссылкой на Rai News 24.
Скандальное французское издание разместило на своей странице в Facebook карикатуру, на которой аллегорическая фигура Смерти на горных лыжах мчится с горы, используя две косы вместо лыжных палок. Подпись к рисунку говорит: "Италия, выпал снег". "Но он будет не для всех", - говорит Смерть.
По данным телеканала, мэр Фариндолы Иларио Лаккетта заявил о подготовке иска в суд против журнала и авторов оскорбительного, по его мнению, рисунка.
Напомним, поздно вечером 18 января горный отель Rigopiano в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии оказался накрыт снежной лавиной, сход которой спровоцировала серия мощных землетрясений в регионе.
Операция по спасению до 30 постояльцев и сотрудников отеля проходит до сих пор. По последним данным, 23 человека считаются пропавшими без вести. Число найденных погибших достигло пяти, выявленных живыми - 11 человек.