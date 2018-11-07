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Влада Ірану заявила про важкі місяці для покупців нафти

Влада Ірану заявила про важкі місяці для покупців нафти

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міністр нафти Ірану Біжан Намдара Зангане вважає, що найближчі місяці будуть для покупців нафти “досить важкими”. Таку думку він висловив в інтерв’ю агентству Shana, пояснивши, що це пов’язано з антиіранськими санкціями Вашингтона, передає УНН.

“Не дивлячись на перші бойові крики (президента США Дональда) Трампа і ряду регіональних виробників нафти, уряд США в результаті визнав гостру нестачу нафти на світовому ринку і неможливість виведення Ірану з цього ринку”, — заявив Зангане.

За його словами, тимчасові дозволи, видані восьми країнам на імпорт іранської нафти, не зможуть врегулювати ситуацію.

Міністр також заявив, що адміністрація Трампа перед виборами в США штучно знизила ціни на нафту і бензин, але в найближчі місяці буде спостерігатися тенденція до зростання цін.

“Це найжорсткіші санкції США, коли-небудь введені проти Ірану... Сполучені Штати ведуть кампанію з максимальним фінансовим тиском на іранський режим і мають намір наполегливо застосовувати ці санкції, які вступили в силу”, — заявляло американське казначейство.

У той же час американська адміністрація видала тимчасові дозволи на імпорт нафти восьми країнам, це Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Італія, Греція, Тайвань і Туреччина. Всім їм протягом півроку дозволено буде імпортувати обмежену кількість іранської нафти.

Як повідомляв УНН, Ердоган розкритикував санкції США проти Ірану.

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