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Власти Ирана заявили о тяжелых месяца для покупателей нефти

Власти Ирана заявили о тяжелых месяца для покупателей нефти

Киев  •  УНН

 • 7486 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министр нефти Ирана Бижан Намдара Зангане считает, что ближайшие месяцы будут для покупателей нефти “достаточно тяжелыми”. Такое мнение он высказал в интервью агентству Shana, объяснив, что это связано с антииранскими санкциями Вашингтона, передает УНН.

“Несмотря на первые боевые крики (президента США Дональда) Трампа и ряда региональных производителей нефти, правительство США в итоге признало острую нехватку нефти на мировом рынке и невозможность вывода Ирана с этого рынка”, — заявил Зангане.

По его словам, временные разрешения, выданные восьми странам на импорт иранской нефти, не смогут урегулировать ситуацию.

Министр также заявил, что администрация Трампа перед выборами в США искусственно снизила цены на нефть и бензин, но в ближайшие месяцы будет наблюдаться тенденция к росту цен.

“Это самые жесткие санкции США, когда-либо введенные против Ирана... Соединенные Штаты ведут кампанию с максимальным финансовым давлением на иранский режим и намерены настойчиво применять эти санкции, которые вступили в силу”, — заявляло американское казначейство.

В то же время американская администрация выдала временные разрешения на импорт нефти восьми странам, это Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция, Тайвань и Турция. Всем им в течение полугода разрешено будет импортировать ограниченное количество иранской нефти.

Как сообщал УНН, Эрдоган раскритиковал санкции США против Ирана.

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