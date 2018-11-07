Власти Ирана заявили о тяжелых месяца для покупателей нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Министр нефти Ирана Бижан Намдара Зангане считает, что ближайшие месяцы будут для покупателей нефти “достаточно тяжелыми”. Такое мнение он высказал в интервью агентству Shana, объяснив, что это связано с антииранскими санкциями Вашингтона, передает УНН.
“Несмотря на первые боевые крики (президента США Дональда) Трампа и ряда региональных производителей нефти, правительство США в итоге признало острую нехватку нефти на мировом рынке и невозможность вывода Ирана с этого рынка”, — заявил Зангане.
По его словам, временные разрешения, выданные восьми странам на импорт иранской нефти, не смогут урегулировать ситуацию.
Министр также заявил, что администрация Трампа перед выборами в США искусственно снизила цены на нефть и бензин, но в ближайшие месяцы будет наблюдаться тенденция к росту цен.
“Это самые жесткие санкции США, когда-либо введенные против Ирана... Соединенные Штаты ведут кампанию с максимальным финансовым давлением на иранский режим и намерены настойчиво применять эти санкции, которые вступили в силу”, — заявляло американское казначейство.
В то же время американская администрация выдала временные разрешения на импорт нефти восьми странам, это Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Италия, Греция, Тайвань и Турция. Всем им в течение полугода разрешено будет импортировать ограниченное количество иранской нефти.
Как сообщал УНН, Эрдоган раскритиковал санкции США против Ирана.