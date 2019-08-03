Влада Ірану не схвалила зустріч глави свого МЗС та Трампа в Білому домі у липні

За їхніми даними, зустріч Пола з іранським дипломатом відбулася 15 липня в Нью-Йорку, в ході неї американський сенатор звернувся до Заріфа з наступною пропозицією: “Президент (США Дональд Трамп) наділив мене правом передати запрошення зустрітися на цьому тижні (з 15 по 21 липня) в Овальному кабінеті”. Офіційний представник Білого дому відмовився прокоментувати журналу цю інформацію.

Заріф, пише видання, висловивши побоювання, що зустріч з американським лідером може обмежитися протокольним фотографуванням, відповів, що передасть таку пропозицію лідерам Ірану в зв’язку з тим, що не може самостійно приймати подібні рішення. “Вони (іранська влада) пропозицію на даному етапі не схвалили”, — вказує видання, відзначаючи, що президент Ірану Хасан Роухані планує відвідати у вересні 74-ту сесію Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

17 липня газета Politico повідомила, що сенатор Ренд Пол має намір провести від імені американського президента націлені на зниження напруженості переговори з міністром закордонних справ Ірану Мохаммад Джавадом Заріфом. Однак на наступний день Трамп заявив журналістам, що не призначав сенатора переговірником з Іраном і “нічого не знає про це”. 20 липня Трамп виступив із заявою про те, що дозволяє сенатору-республіканцеві брати участь в переговорах з Іраном.

У середу, 30 липня, представник американської адміністрації високого рангу оголосила, що США вводять санкції відносно Заріфа. За її словами, “Заріф є особою іранського режиму для міжнародної спільноти, він стоїть на чолі поширення пропаганди та дезінформації на підтримку ядерної програми Тегерана, створення балістичних ракет і терористичних мереж”. Попадання до списку санкцій означає заморожування активів в США і заборону для американських громадян або компаній вести бізнес з його фігурантами.

Як зазначив сам іранський міністр закордонних справ, американські санкції не впливають ні на нього, ні на його сім’ю, оскільки, за словами дипломата, у нього “немає власності або будь-яких інтересів за межами Ірану”. На переконання Заріфа, причина, з якої Вашингтон ввів ці обмеження, полягає в тому, що США розглядають його як “головного представника Ірану в усьому світі”.

Нагадуємо, Німеччина відмовилася брати участь у місії в Перській затоці.