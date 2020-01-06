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Влада Іраку почала підготовку до виведення американських військ з країни

Влада Іраку почала підготовку до виведення американських військ з країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Влада Іраку почала підготовку до виведення іноземних військ зі своєї території. Про це заявив прессекретар командувача іракськими силами Абдель Карім Халаф, повідомляє Al Arabija, передає УНН.

"Прессекретар командувача іракськими силами оголосив у понеділок, що вони почали створювати механізм для виведення іноземних військ з країни", - йдеться в повідомленні.

Він пояснив, що "механізм, підготовлений урядом, передбачає виведення бойових сил з іракської території, а також вирішує питання авіаційної підтримки".

Нагадаємо, парламент Іраку проголосував у неділю, 5 січня, за припинення іноземної військової присутності в країні.

Раніше Пентагон повідомив про ракетний удар в районі багдадського аеропорту, в результаті якого 3 січня загинув командувач силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані.

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