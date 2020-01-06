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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 17404 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116475 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 122233 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120592 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 140894 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 109639 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 110465 просмотра

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5 марта, 08:02 • 109653 просмотра

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4 марта, 15:53 • 132101 просмотра

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Власти Ирака начали подготовку к выводу американских войск из страны

Власти Ирака начали подготовку к выводу американских войск из страны

Киев  •  УНН

 • 12070 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Власти Ирака начали подготовку к выводу иностранных войск со своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь командующего иракскими силами Абдель Карим Халаф, сообщает Al Arabija, передает УНН.

"Пресс-секретарь командующего иракскими силами объявил в понедельник, что они начали создавать механизм для вывода иностранных войск из страны", - говорится в сообщении.

Он пояснил, что "механизм, подготовленный правительством, предусматривает вывод боевых сил с иракской территории, а также решает вопросы авиационной поддержки".

Напомним, парламент Ирака проголосовал в воскресенье, 5 января, за прекращение иностранного военного присутствия в стране.

Ранее Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе багдадского аэропорта, в результате которого 3 января погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.

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