Власти Ирака начали подготовку к выводу американских войск из страны
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Власти Ирака начали подготовку к выводу иностранных войск со своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь командующего иракскими силами Абдель Карим Халаф, сообщает Al Arabija, передает УНН.
"Пресс-секретарь командующего иракскими силами объявил в понедельник, что они начали создавать механизм для вывода иностранных войск из страны", - говорится в сообщении.
Он пояснил, что "механизм, подготовленный правительством, предусматривает вывод боевых сил с иракской территории, а также решает вопросы авиационной поддержки".
Напомним, парламент Ирака проголосовал в воскресенье, 5 января, за прекращение иностранного военного присутствия в стране.
Ранее Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе багдадского аэропорта, в результате которого 3 января погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.