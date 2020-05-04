Влада Франції оприлюднила виключення з обов'язкового карантину для приїжджих
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Двотижневий карантин для всіх, хто в'їжджає, який готує влада Франції, допускає ряд винятків. Міра, оголошена для боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2, не торкнеться осіб, які прибули з Великобританії, а також держав Євросоюзу та Шенгенської зони незалежно від громадянства приїжджих. Про це в Єлисейському палаці повідомили в неділю, 3 травня, передає УНН із посиланням на DW.
За даними влади, розпорядження для французів і громадян країн ЄС, які прибувають до Франції з інших регіонів, будуть представлені в найближчі дні.
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Офіційний Париж днем раніше продовжив режим надзвичайного санітарного стану, що діє з 24 березня, до 24 липня. У зв’язку з цим міністр соціальних справ і охорони здоров’я Олів’є Веран анонсував двотижневий карантин для тих, хто приїжджає в країну. Законопроект повинен бути схвалений парламентом, який почне розглядати документ 4 травня.
Карантинні заходи у Франції діють з 17 березня, а 13 квітня вони були продовжені до 11 травня. Французам можна залишати свої домівки лише для покупок, відвідування лікарів або поїздок на роботу. Прогулянки з дітьми та заняття спортом на свіжому повітрі дозволені лише раз в день, в радіусі одного кілометра від будинку і не більше ніж на годину.
Як повідомляв УНН, ВВП Франції і Іспанії рекордно впали на тлі пандемії COVID-19.