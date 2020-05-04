Власти Франции обнародовали исключения из обязательного карантина для приезжих
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Двухнедельный карантин для всех, кто въезжает, который готовят власти Франции, допускает ряд исключений. Мера, объявленная для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, не коснется лиц, прибывших из Великобритании, а также государств Евросоюза и Шенгенской зоны независимо от гражданства приезжих. Об этом в Елисейском дворце сообщили в воскресенье, 3 мая, передает УНН со ссылкой на DW.
По данным властей, распоряжение для французов и граждан стран ЕС, которые прибывают во Францию из других регионов, будут представлены в ближайшие дни.
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Официальный Париж днем ранее продлил режим чрезвычайного санитарного положения, действующего с 24 марта, до 24 июля. В связи с этим министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран анонсировал двухнедельный карантин для тех, кто приезжает в страну. Законопроект должен быть одобрен парламентом, который начнет рассматривать документ 4 мая.
Карантинные мероприятия во Франции действуют с 17 марта, а 13 апреля они были продлены до 11 мая. Французам можно оставлять свои дома только для покупок, посещения врачей или поездок на работу. Прогулки с детьми и занятия спортом на свежем воздухе разрешены только раз в день, в радиусе одного километра от дома и не более чем на час.
Как сообщал УНН, ВВП Франции и Испании рекордно упали на фоне пандемии COVID-19.