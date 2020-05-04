Власти Франции обнародовали исключения из обязательного карантина для приезжих

КИЕВ. 4 мая. УНН. Двухнедельный карантин для всех, кто въезжает, который готовят власти Франции, допускает ряд исключений. Мера, объявленная для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, не коснется лиц, прибывших из Великобритании, а также государств Евросоюза и Шенгенской зоны независимо от гражданства приезжих. Об этом в Елисейском дворце сообщили в воскресенье, 3 мая, передает УНН со ссылкой на DW.