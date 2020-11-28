Влада Австрії обурилась антисемітським нападом в центрі Відня

Так, федеральний канцлер Себастьян Курц нагадав про необхідність рішучої боротьби з антисемітизмом. У євреїв в Австрії повинна бути можливість жити в безпеці, підкреслив він. "Європа без євреїв більше не є Європою", - резюмував Курц.

Міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер особливо виділив нульову терпимість до антисемітизму "незалежно від його підгрунтя - політичної або релігійної". Йому вторить і архієпископ Відня Крістоф Шенборн. Антисемітизм "несе загрозу нашій мирній спільного життя", підкреслив Шенборн, висловивши солідарність з євреями в Австрії.

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Президент єврейської громади Відня Оскар Дойч назвав подію "тривожним інцидентом". Незважаючи на те, що трапилося, "єврейська спільнота не дозволить залякати себе", підкреслив він. Громада надасть повну підтримку постраждалому від нападу, запевнив Дойч.

Днем раніше жінка в одному з центральних районів австрійської столиці загрожувала рабину ножем і зірвала з нього стос, а потім зникла. За відомостями поліції, нападниця закликала до насильства щодо євреїв. Правоохоронці закликають очевидців події поділитися інформацією.

У 2019 року в Австрії було скоєно 550 злочинів на ґрунті антисемітизму. За п'ять років їх число зросло більш ніж удвічі.