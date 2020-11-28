Власти Австрии возмутились антисемитским нападением в центре Вены
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Власти Австрии выступили с решительным осуждением нападения на раввина в Вене, сообщает DW, передает УНН.
Так, федеральный канцлер Курц напомнил о необходимости решительной борьбы с антисемитизмом. У евреев в Австрии должна быть возможность жить в безопасности, подчеркнул он. “Европа без евреев больше не является Европой”, — резюмировал Курц.
Министр внутренних дел Карл Нехаммер особо выделил нулевую терпимость к антисемитизму “независимо от его основания — политического или религиозного”. Ему вторит и архиепископ Вены Кристоф Шенборн. Антисемитизм “несет угрозу нашей мирной совместной жизни”, подчеркнул Шенборн, выразив солидарность с евреями в Австрии.
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Президент еврейской общины Вены Оскар Дойч назвал произошедшее “тревожным инцидентом”. Несмотря на то, что случилось, “еврейская община не позволит запугать себя”, подчеркнул он. Общество окажет полную поддержку пострадавшему от нападения, заверил Дойч.
Днем раньше женщина в одном из центральных районов австрийской столицы угрожала раввину ножом и сорвала с него кипу, а потом исчезла. По сведениям полиции, нападающая призвала к насилию в отношении евреев. Правоохранители призывают очевидцев происшествия поделиться информацией.
В 2019 году в Австрии было совершено 550 преступлений на почве антисемитизма. За пять лет их число возросло более чем вдвое.