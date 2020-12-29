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Вклади українців у банках ФГВФО за місяць зросли на 7,33 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Загальна сума вкладів фізосіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зросла за листопад на 7,33 млрд грн, або 1,27% - до 582,39 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Вклади українців у банках ФГВФО за місяць зросли на 7,33 млрд грн

"Станом на 1 грудня 2020 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасника Фонду гарантування вкладів склала 582,39 млрд грн, що на 7,33 млрд грн більше, ніж на 1 листопада поточного року", - йдеться у повідомленні.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок грудня 2020 року, як зазначається:

  • вклади у національній валюті – 335,60 млрд грн (+4,87 млрд грн за місяць);
  • вклади в іноземній валюті – 246,79 млрд грн (+2,46 млрд грн за місяць).

"Частка ФОП у структурі вкладників становить 3,2%, а сума їх вкладів на 1 грудня 2020 року склала 45,71 млрд грн (7,8% від загальної суми вкладів)", - додали у Фонді, нагадавши, що з 1 січня 2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади ФОПів.

Станом на 1 грудня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування, як вказано, нараховувалося 73 банки.

Нагадаємо, вклади українців у банках ФГВФО за 2019 рік зросли на 8%.

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