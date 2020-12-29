Вклады украинцев в банках ФГВФЛ за месяц выросли на 7,33 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Общая сумма вкладов физлиц в банках - участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц выросла за ноябрь на 7,33 млрд грн, или 1,27% - до 582,39 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
"По состоянию на 1 декабря 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участника Фонда гарантирования вкладов составила 582,39 млрд грн, что на 7,33 млрд грн больше, чем на 1 ноября текущего года", - говорится в сообщении.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало декабря 2020 года, как отмечается:
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- вклады в национальной валюте - 335,60 млрд грн (+4,87 млрд грн в месяц)
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- вклады в иностранной валюте - 246,79 млрд грн (+2,460 млрд грн в месяц).
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"Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,2%, а сумма их вкладов на 1 декабря 2020 года составила 45,71 млрд грн (7,8% от общей суммы вкладов)", - добавили в Фонде, напомнив, что с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады ФЛП.
По состоянию на 1 декабря 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования, как указано, насчитывалось 73 банка.
Напомним, вклады украинцев в банках ФГВФЛ за 2019 год выросли на 8%.