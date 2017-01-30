ВККСУ ухвалюватиме рішення щодо допуску кандидатів до конкурсу на посади Верховного суду 7-9 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України 7-9 лютого ухвалюватиме рішення щодо допуску претендентів до конкурсу на посади у Верховному суді України на підставі перевірки Національного антикорупційного бюро. Про це на брифінгу заявив голова ВСУ Ярослав Романюк, передає кореспондент УНН.
“Вища кваліфікаційна комісія 7, 8 та 9 лютого прийматиме рішення за результатами документів, переданих НАБУ щодо можливості допуску претендентів до конкурсних процедур, які намічені на 16, на 21 лютого”, — сказав Я.Романюк.
Він нагадав, що НАБУ завершило перевірку претендентів на посади суддів і передали відповідні матеріали Вищій кваліфікаційній комісії.
За даними голови ВСУ, у середньому конкурс на посади в новий ВСУ становить 5,5 особи.
Як повідомляв УНН, 23 січня Національне антикорупційне бюро України розпочало аналітичну перевірку відомостей стосовно кандидатів на посади суддів Верховного Суду України.