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ВККСУ ухвалюватиме рішення щодо допуску кандидатів до конкурсу на посади Верховного суду 7-9 лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України 7-9 лютого ухвалюватиме рішення щодо допуску претендентів до конкурсу на посади у Верховному суді України на підставі перевірки Національного антикорупційного бюро. Про це на брифінгу заявив голова ВСУ Ярослав Романюк, передає кореспондент УНН.

“Вища кваліфікаційна комісія 7, 8 та 9 лютого прийматиме рішення за результатами документів, переданих НАБУ щодо можливості допуску претендентів до конкурсних процедур, які намічені на 16, на 21 лютого”, — сказав Я.Романюк.

Він нагадав, що НАБУ завершило перевірку претендентів на посади суддів і передали відповідні матеріали Вищій кваліфікаційній комісії.

За даними голови ВСУ, у середньому конкурс на посади в новий ВСУ становить 5,5 особи.

Як повідомляв УНН, 23 січня Національне антикорупційне бюро України розпочало аналітичну перевірку відомостей стосовно кандидатів на посади суддів Верховного Суду України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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