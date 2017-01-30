ВККСУ будет принимать решение о допуске кандидатов к конкурсу на должности Верховного суда 7-9 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины 7-9 февраля будет принимать решение о допуске претендентов к конкурсу на должности в Верховном суде Украины на основании проверки Национального антикоррупционного бюро. Об этом на брифинге заявил председатель ВСУ Ярослав Романюк, передает корреспондент УНН.
"Высшая квалификационная комиссия 7, 8 и 9 февраля будет принимать решение по результатам документов, переданных НАБУ относительно возможности допуска претендентов до конкурсных процедур, которые намечены на 16, на 21 февраля", - сказал Я.Романюк.
Он напомнил, что НАБУ завершило проверку претендентов на должности судей и передали соответствующие материалы Высшей квалификационной комиссии.
По данным председателя ВСУ, в среднем конкурс на должности в новый ВСУ составляет 5,5 человека.
Как сообщал УНН, 23 января Национальное антикоррупционное бюро Украины начало аналитическую проверку сведений относительно кандидатов на должности судей Верховного Суда Украины.