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ВККСУ будет принимать решение о допуске кандидатов к конкурсу на должности Верховного суда 7-9 февраля

ВККСУ будет принимать решение о допуске кандидатов к конкурсу на должности Верховного суда 7-9 февраля

Киев • УНН

 • 6510 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины 7-9 февраля будет принимать решение о допуске претендентов к конкурсу на должности в Верховном суде Украины на основании проверки Национального антикоррупционного бюро. Об этом на брифинге заявил председатель ВСУ Ярослав Романюк, передает корреспондент УНН.

"Высшая квалификационная комиссия 7, 8 и 9 февраля будет принимать решение по результатам документов, переданных НАБУ относительно возможности допуска претендентов до конкурсных процедур, которые намечены на 16, на 21 февраля", - сказал Я.Романюк.

Он напомнил, что НАБУ завершило проверку претендентов на должности судей и передали соответствующие материалы Высшей квалификационной комиссии.

По данным председателя ВСУ, в среднем конкурс на должности в новый ВСУ составляет 5,5 человека.

Как сообщал УНН, 23 января Национальное антикоррупционное бюро Украины начало аналитическую проверку сведений относительно кандидатов на должности судей Верховного Суда Украины.

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