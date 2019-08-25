Вхід на станцію метро “Арсенальна” можуть обмежити
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Вхід пасажирів на станцію метро “Арсенальна” Київського метрополітену можуть обмежити. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію пресслужби Київського метрополітену.
“Сьогодні, 25 серпня 2019 року у зв’язку з проведенням святкового конценрту на Співочому полі Печерського ландшафтного парку можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станції „Арсенальна“”, — повідомили у метрополітені.
Нагадаємо, з 25 серпня у касах на 10 станціях метро припинили продаж та поповнення карток метро.